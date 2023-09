Ruder-WM: Zeidler gewinnt Vorlauf souverän

Titelverteidiger Oliver Zeidler ist mit einem souveränen Sieg in die Ruder-WM in Belgrad gestartet. Der zweimalige Einer-Weltmeister setzte sich in seinem Vorlauf am Sonntag ohne Probleme vor Trevor Jones aus Kanada und dem Norweger Kjetil Borch durch. Am Dienstag geht es für den 27-Jährigen im Viertelfinale weiter.

Zeidler gilt als einziger Medaillenkandidat des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in den zwölf olympischen Bootsklassen. Bei den Titelkämpfen in Serbien wird zudem ein Großteil der Tickets für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris vergeben. Der DRV hofft darauf, mit sechs bis sieben Booten die Qualifikation zu schaffen.