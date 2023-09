Rudern: Zeidler holt erneut WM-Gold

Einer-Dominator Oliver Zeidler hat zum dritten Mal in Folge den WM-Titel gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich im Finale der Ruder-Titelkämpfe in Belgrad deutlich vor dem Niederländer Simon van Dorp und Thomas Mackintosh aus Neuseeland durch und unterstrich ein Jahr vor den Olympischen Spielen seine Ausnahmestellung.

Der Münchner dominierte das Rennen von Beginn an und bescherte dem Deutschen Ruderverband (DRV) durch seinen vierten Sieg im vierten WM-Rennen in der serbischen Hauptstadt die erste Medaille in den 14 olympischen Bootsklassen. Durch den Finaleinzug hatte sich Zeidler bereits das Ticket für Paris gesichert.