Turnkönigin Biles erwägt Olympia-Start

Turnkönigin Simone Biles hat erstmals die Olympischen Spiele 2024 in Paris als realistisches Ziel ausgegeben. „Das ist der Weg, den ich gerne gehen würde“, sagte die Amerikanerin am Donnerstag in der TV-Show „Today“ des Senders NBC. Die vierfache Olympiasiegerin und 19-malige Weltmeisterin hatte sich aufgrund mentaler Probleme nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio für zwei Jahre zurückgezogen, im August aber ein starkes Comeback gegeben.