Am Schwebebalken: Schäfer-Betz peilt Medaille an 

Pauline Schäfer-Betz peilt im Schwebebalken-Finale am Sonntag bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen ihre vierte Medaille bei Welttitelkämpfen an. „Ich habe schon dreimal bewiesen, dass ich es kann. Ich fahre nicht mehr zu einer WM, nur um dabei zu sein“, sagte die 26 Jahre alte Ex-Weltmeisterin am Mittwoch selbstbewusst.

Nach dem knappen Scheitern der deutschen Frauenriege bei der Olympia-Qualifikation hat die Sportsoldatin aus Chemnitz bislang als einzige deutsche Turnerin ihr Ticket für Paris 2024 in der Tasche. Bei der WM 2017 in Montreal stand Schäfer-Betz ganz oben auf dem Siegertreppchen, nach Bronze 2015 in Glasgow komplettierte sie ihren Medaillensatz 2021 im japanischen Kitakyushu mit Silber.