Dauser vor Mehrkampf-Finale: „Chance auf gute Generalprobe“

Seine Medaillenchance im Mehrkampf-Finale tendiert gegen Null und doch nimmt Kunstturner Lukas Dauser diese Entscheidung ernst - auch und gerade mit Blick auf den Endkampf am Barren am Sonntag. „Es ist die Chance zu einer guten Generalprobe. In der Wettkampfhalle vor Publikum, das kann man im Training so nicht simulieren“, sagte der Unterhachinger nach dem sechsten Platz der deutschen Riege im Teamwettbewerb der Welttitelkämpfe in Antwerpen.