Fallschirmspringen: Acht EM-Goldmedaillen für Wiesner

Beim mehrtägigen Event, gleichzeitig ein Weltcup, gewann Wiesner mit seinen Mannschaftskollegen Elischa Weber, Christian Kautzmann, Kai Erthel (alle Schongau) und Robin Griesheimer (Schwabsoien) zwei Titel in der Teamwertung Zielspringen sowie zwei in der Königsdisziplin Mannschafts-Kombinationswertung Ziel- und Stilspringen.

Insgesamt gingen in Ravenna 16 Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Deutschen Fallschirmsportverbandes (DFV) und des Deutschen Aero Clubs e.V. Es waren neun Aktive der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Altenstadt dabei.