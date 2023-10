German Padel Open: Spanische Fiesta in Düsseldorf

Bei den BOSS German Padel Open in Düsseldorf dürfen sich die spanischen Duos Ariana Sánchez und Paula Josemaría sowie Alejandro Galán und Juan Lebrón als Sieger feiern lassen.

Bei den Frauen setzten sich Sánchez/Josemaría mit 6:3 und 7:6 gegen das ebenfalls aus Spanien stammende Duo Gemma Triay und Marta Ortega durch. Bereits vor einer Woche standen sich die beiden Top-Teams in Madrid im Finale gegenüber - und wie in der spanischen Hauptstadt hatte auch diesmal wieder das Nummer-eins-Team der Welt das bessere Ende für sich.

„Wir freuen uns sehr über den Sieg hier in Düsseldorf. Mit dem Gewinn des ersten WPT-Turniers auf deutschem Boden konnten wir ein kleines Stück Padel-Geschichte schreiben, das macht uns sehr stolz“, erklärten die Spanierinnen nach dem bereits zwölften Sieg in dieser Saison. Zudem wurde Sánchez noch zur Spielerin des Turniers gewählt.

Herren-Finale wird zur Machtdemonstration

Bei den Herren ließen Galán und Lebrón von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie an diesem Tag den Turniersieg davontragen würden. Am Ende prangte nach 72 Minuten ein 6:2 und 6:2 auf der Anzeigentafel.