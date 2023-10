KI-Unterstützung für Kampfgerichte vorzeitig komplett

Ein Jahr früher als vorgesehen können die Kampfgerichte bei den derzeit stattfindenden Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen an allen zehn Geräten bei ihren Bewertungen KI-gestützte Technologie zur Hilfe nehmen. Das sogenannte Judging Support System, an dem ein japanischer Elektronik-Konzern (Fujitsu) seit fünf Jahren arbeitet, war erstmals bei den Welttitelkämpfen 2019 in Stuttgart zum Einsatz gekommen, seinerzeit an nur vier Geräten.