Makkabi-Präsident kritisiert DFB und DOSB

Am Rande der Generalversammlung des Europäischen Olympischen Komitees (EOC) am vergangenen Montag hatte DOSB-Vorstandschef Torsten Burmester den Vertretern des israelischen NOKs seine Anteilnahme im Namen des DOSB ausgedrückt. "Wir sind zutiefst erschüttert über die schrecklichen Ereignisse in Israel und stehen fest an der Seite unserer israelischen Freunde", hatte Burmester gesagt.