Makkabi-Präsident Meyer: " Situation stark verschlimmert"

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat sich die Bedrohungslage für Juden und Jüdinnen in Deutschland auch im Sport stark verschlimmert. Dies beobachtete Alon Meyer, Präsident der Sportvereinigung Makkabi Deutschland, der gleichzeitig auch Angst unter den nichtjüdischen Mitgliedern der Makkabi-Vereine feststellen musste. Es sei „ein absoluter Niedergang unserer Gesellschaft. Wo sind wir angekommen?“, sagte Meyer bei der Vorstellung einer Initiative gegen antisemitische Vorfälle im Sport am Montag in Dortmund.