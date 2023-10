Olympia-Qualifikation perfekt - Turner auch im Team-Finale

Als 13. gelang Lukas Dauser der Sprung in das Finale im Einzel-Mehrkampf am Donnerstag (19.30 Uhr). Während der Sportsoldat aus Unterhaching in diesem Wettbewerb allerdings nur Außenseiter ist, zog der 30-Jährige mit der höchsten Bewertung am Barren in das Finale am Sonntag ein. An diesem Gerät hatte Dauser bei Olympia 2021 in Tokio sowie bei der WM 2022 in Liverpool jeweils die Silbermedaille gewonnen.