Sarah Voss für olympische Turnwettbewerbe qualifiziert

Nach Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz hat sich auch die Kölnerin Sarah Voss bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen ein persönliches Startrecht für die Olympischen Spiele in Paris erturnt. Dies geht aus einer offiziellen Mitteilung des Weltverbandes FIG hervor, die nach Abschluss der Welttitelkämpfe in der belgischen Hafenmetropole veröffentlicht wurde.