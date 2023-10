Skateboard: Stoephasius erreicht WM-Finale

Skateboarderin Lilly Stoephasius hat bei der WM der olympischen Disziplin Park in Rom das Finale erreicht. In der Vorschlussrunde schaffte die 16-jährige Berlinerin im dritten Durchgang starke 84,76 Punkte und zog auf dem achten Rang als letzte Teilnehmerin ins Finale ein. Am Sonntag (17.15 Uhr) werden die Medaillen vergeben.