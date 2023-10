Skateboard-WM: Stoephasius im Halbfinale - Edtmayer raus

Die deutsche Skateboarderin Lilly Stoephasius hat bei der WM der olympischen Disziplin Park in Rom das Halbfinale erreicht. Im Frauen-Viertelfinale schaffte die 16-jährige Berlinerin als 15. haarscharf den Sprung in die Top 16 und qualifizierte sich für die Vorschlussrunde am Samstag (15.20 Uhr). Zuvor hatte Tyler Edtmayer das Halbfinale knapp verpasst, der 22-Jährige aus Inningen musste sich im Männer-Wettkampf mit Rang 18 begnügen.