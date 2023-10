Wegen Nordkorea-Flagge: WADA droht OCA mit Konsequenzen

Nach dem wiederholten Hissen der nordkoreanischen Flagge bei den Asienspielen in Hangzhou/China hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) den Olympischen Rat Asiens vor Konsequenzen gewarnt. Der OCA habe gegen seine Verpflichtungen als Unterzeichner des Anti-Doping-Codes verstoßen, indem er das Hissen der Flagge bei der Eröffnungsfeier und bei Siegerehrungen zugelassen habe, teilte die WADA in einer Erklärung an die Nachrichtenagentur AFP mit.