Olympiasiegerin Hennig läuft auf Rang fünf

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat einen starken Start in den Winter hingelegt und gleich im ersten Distanzrennen am Podest gekratzt. Auf ihrer Paradestrecke 10 km im klassischen Stil landete die 27-Jährige am Samstag im finnischen Kuusamo auf Rang fünf, Victoria Carl (Zella-Mehlis) rundete als Sechste das starke Ergebnis ab. Der Sieg im Einzelstart-Rennen ging wie im Vorjahr an die Schwedin Ebba Andersson.