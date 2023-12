Bach: Schäuble ein "großer Unterstützer und Freund des Sports"

Schäuble, der am Dienstagabend im Alter von 81 Jahren verstorben war, "lebte die Olympischen Werte" und habe "die Autonomie des Sports immer respektiert und gefördert", teilte Bach in einem Statement am Mittwoch mit. Für den IOC-Präsidenten war Schäuble "ein wertvoller Ratgeber, dessen hohe Intellektualität gepaart mit großem Pragmatismus mich immer tief beeindruckt hat". Insbesondere in seiner Zeit beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) hätte er mit dem Verstorbenen "äußerst vertrauensvoll zusammengearbeitet".