Deutscher Cricket Bund wird DOSB-Mitglied

Der Deutsche Cricket Bund (DCB) wird mit Beginn des neuen Jahres als 100. Mitgliederorganisation in den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) aufgenommen. Dies teilte der DCB am Dienstag mit. Auf der DOSB-Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag war das Votum über die Aufnahme einstimmig ausgefallen.