Olympiasiegerin Hennig fehlt auch in Lillehammer

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig fehlt nach ihrer Corona-Infektion auch bei der Generalprobe für die Tour de Ski. Dies gab der Deutsche Skiverband am Mittwoch bekannt.

Bei den Weltcup-Rennen in Lillehammer ab Freitag fehlen auch die weiteren erkrankten deutschen Sportler im Aufgebot, das von Victoria Carl angeführt wird. Olympiasiegerin Carl hatte am Sonntag in Östersund ihr erstes Weltcup-Podium erreicht.