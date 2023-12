Sechste im Skiathlon: Carl glänzt auch auf der Langstrecke

Einen Tag nach ihrem starken Auftritt im Sprint hat Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl beim Weltcup in Trondheim auch über die zweitlängste Distanz geglänzt und ihr mit Abstand bestes Karriere-Ergebnis im Skiathlon erzielt. Nach jeweils zehn Kilometern im klassischen und freien Stil landete die 28 Jahre alte Thüringerin auf Platz sechs und lief nur um sechs Sekunden am Podest vorbei.

Carl weiter in Top-Form

Carl, die am Freitag Fünfte geworden war und damit ihr bestes Sprint-Resultat egalisiert hatte, lag nur 22,7 Sekunden hinter der schwedischen Siegerin Ebba Anderson zurück und zeigte sich zwei Wochen vor der Tour de Ski (30. Dezember bis 7. Januar) erneut in ganz starker Form. Zuvor war ein 20. Platz 2020 in Oberstdorf ihr bestes Skiathlon-Ergebnis im Weltcup gewesen.