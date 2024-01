Carl überragt: Frauenstaffel Zweite in Oberhof

Für Hennig und Carl, die 2022 bei den Winterspielen in Peking Teamsprint-Gold geholt hatten, war es der passende Abschluss eines rundum gelungenen Renn-Wochenendes. Die Oberwiesenthalerin Hennig hatte am Samstag beim beim 20-km-Massenstart als Zweite geglänzt, Carl (Zella-Mehlis) war in ihrer Thüringer Heimat Vierte geworden.

Langlauf-Frauen weiter in Topform

„Wir wollen pro Wochenende ein Podium haben, jetzt waren es zwei. Was will man mehr?“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder in der ARD: „Wenn das Rennen heute eine Runde länger dauert, gewinnen wir das. Aber auch so können wir stolz sein.“