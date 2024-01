EM-Aus! Schock für Wasserballer

Die deutschen Wasserballer haben bei der EM in Kroatien den Einzug ins Viertelfinale verpasst und damit den Traum von der ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 begraben müssen.

Durch die Niederlage ist die DSV-Mannschaft nicht bei der WM in Doha (2. bis 16. Februar) dabei. Dort werden die letzten vier Tickets für die Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vergeben.

Die deutschen Frauen spielen am Donnerstag (12.00 Uhr) gegen Tschechien nur noch um Platz elf. Die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele in Paris im Sommer und die bevorstehende WM in Doha (2. bis 18. Februar) zu qualifizieren, hatte Deutschland bereits im Achtelfinale gegen Frankreich (6:14) verspielt.