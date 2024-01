EM: Wasserballerinnen mit Auftaktsieg

Die deutschen Wasserballerinnen sind erfolgreich in die EM gestartet. Das Team von Bundestrainer Sven Schulz feierte zum Auftakt am Freitag im niederländischen Eindhoven gegen Bulgarien mit 29:9 einen Kantersieg. Die nächsten Gegner in der Gruppe D sind die Slowakei (Samstag) und Großbritannien (Sonntag).

Nur als Erst- und Zweitplatzierter in der Vierergruppe würde sich die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die Crossover-Matches qualifizieren, in denen es um einen Platz im Viertelfinale geht. Den direkten Einzug in die Runde der besten acht können sich jeweils nur die zwei besten Teams der Gruppen A und B sichern, die aus den Top-Mannschaften der vergangenen Europameisterschaft bestehen.

Ursprünglich hätte das Turnier für Männer und Frauen in Israel stattfinden sollen, wurde aufgrund der Kämpfe in der Region jedoch abgesagt. Während die Frauen ihre EM nun in den Niederlanden austragen (bis 13. Januar), findet das Turnier der Männer in den kroatischen Städten Zagreb und Dubrovnik aus (bis 16. Januar). Deutschland tritt am Abend (19 Uhr) gegen Malta an.