Para Ski: Kazmaier mit drei Siegen zum Weltcupstart

Toptalent Linn Kazmaier hat einen Traumstart in den Weltcup der Para-Langläufer hingelegt. Die mittlerweile 17 Jahre alte Paralympicssiegerin von Peking dominierte in Toblach zusammen mit Guide Florian Baumann die Klasse der Sehbehinderten und holte drei Siege sowie einen zweiten Platz.

Ebenfalls in starker Form präsentierte sich Anja Wicker in der sitzenden Startklasse mit einem zweiten und drei dritten Plätzen. Die 52 Jahre alte Andrea Eskau landete in derselben Startklasse gleich mehrfach als Vierte nur knapp neben dem Podest.