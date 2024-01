Skilanglauf: Hennig Achte, Carl mit Sturzpech

Hennig hatte in ihrer schwächeren Stilart lange an der Spitze mitgehalten, erst in der Schlussphase konnte sie das Tempo an der Spitze nicht mehr mitgehen. Letztlich hatte sie 15,9 Sekunden Rückstand auf Diggins, die sich im Zielsprint vor der Schwedin Frida Karlsson (+0,6) ihren vierten Saisonsieg sicherte. Dritte wurde die Schweizerin Nadine Fähndrich (+2,0).