Skilanglauf: Moch verpasst Top-Ergebnis im Massenstart

Skilanglauf-Aufsteiger Friedrich Moch hat beim deutschen Heim-Weltcup in Oberhof eine Spitzenplatzierung im Klassik-Massenstart über 20 km deutlich verpasst. Der 23 Jahre alte Allgäuer kam als bester Deutscher am Grenzdadler auf den 16. Platz. Den Sieg sicherte sich wie im Sprint am Vortag der Norweger Erik Valnes.