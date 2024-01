Skilanglauf: Rydzek in Goms Neunte

Skilangläuferin Coletta Rydzek ist beim Sprint-Weltcup in Goms (Schweiz) in die Top 10 gespurtet. Die Oberstdorferin schied erst im Halbfinale der Freistil-Konkurrenz aus und erreichte als Neunte ihr zweitbestes Saisonergebnis. Im Dezember hatte die Schwester von Kombinations-Olympiasieger Johannes Rydzek beim Sprint der Tour de Ski in Toblach Rang sieben belegt.

Den Sieg in Goms sicherte bei einem schwedischen Fünffach-Erfolg Linn Svahn, die den vierten Sprint in Serie gewann. Bei den Männern feierte Rekord-Weltcupsieger Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) seinen 73. Karriere-Erfolg.

Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl (Zella-Mehlis) schied im Viertelfinale aus und belegte Platz 26. In der Qualifikation hatte die Thüringerin noch als Fünfte überzeugt, in ihrem K.o.-Rennen war sie dann aber nach einem Stockbruch chancenlos.

Auch für Laura Gimmler war in der ersten K.o.-Runde Schluss, 24. wurde die Oberstdorferin letztlich. Lena Keck (Buchenberg) hatte in der Qualifikation als Zehnte und damit beste Deutsche geglänzt, damit zog sie erstmals ins Weltcup-Viertelfinale ein - Platz 27 in der Endabrechnung bedeutete für Keck das bislang beste Weltcup-Resultat.

In der Männer-Konkurrenz durfte Jan Stölben (Ernstberg) nach starker Quali (Platz zehn) auf ein Topergebnis hoffen, stürzte dann aber im Viertelfinale und kam auf Gesamtrang 26.