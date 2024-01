Sportförderprogramm "ReStart": DOSB zieht positive Bilanz

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat eine positive Bilanz seines Förderprogramms für den Vereinssport in Deutschland gezogen. Wie der DOSB am Montag mitteilte, habe „ReStart“ zu „steigenden Mitgliederzahlen in den Sportvereinen, besseren Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement und mehr Bewegung“ geführt. Das Maßnahmenpaket war im Jahr 2022 gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium (BMI) gestartet worden.