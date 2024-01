Wasserballerinnen bei EM vorzeitig weiter

Die deutschen Wasserballerinnen sind bei der EM im niederländischen Eindhoven vorzeitig in die K.o.-Runde eingezogen. Das Team von Bundestrainer Sven Schulz bezwang die Slowakei mit 12:10 und feierte nach dem Kantersieg zum Auftakt gegen Bulgarien in der Gruppe D den zweiten Erfolg. Damit ist die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze zu verdrängen und vorzeitig für die Crossover-Matches qualifiziert.

Am Sonntag gegen das ebenfalls zweimal siegreiche Großbritannien geht es zum Abschluss der Vorrunde nur noch um den Gruppensieg. In den Crossover-Matches wird dann am Montag um den Viertelfinal-Einzug gespielt. Den direkten Einzug in die Runde der besten acht konnten sich jeweils nur die zwei besten Teams der Gruppen A und B sichern, die aus den Top-Mannschaften der vergangenen Europameisterschaft bestehen.

Ursprünglich hätte das Turnier für Männer und Frauen in Israel stattfinden sollen, es wurde aufgrund der Kämpfe in der Region jedoch abgesagt. Während die Frauen ihre EM nun in den Niederlanden austragen (bis 13. Januar), findet das Turnier der Männer in den kroatischen Städten Zagreb und Dubrovnik statt (bis 16. Januar). Nach ihrem Auftaktsieg gegen Malta sind die Männer am Sonntag gegen Serbien gefordert.