Badminton-EM: DBV-Teams spielen um Halbfinalticket

Die deutschen Badminton-Teams haben sich nach Auftaktniederlagen bei den Europameisterschaften zurückgemeldet und ihre Chancen auf den Halbfinaleinzug gewahrt. Die Männer des Deutschen Badminton Verbandes (DBV) schlugen Gastgeber Polen in Lodz mit 4:1, auch die Frauen gewannen gegen die Niederlande klar (4:1).

Mit einer 1:1-Bilanz sind die DBV-Männer, die bei der Team-EM ohne Spitzenspieler Mark Lamsfuß antreten, vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Schlusslicht Tschechien (0:2) am Freitag (10.00 Uhr) Zweiter in der Vierergruppe 1 hinter Rekordchampion Dänemark (2:0). Dritter ist Polen (1:1). Die zwei besten Teams kommen ins Halbfinale.

Die deutschen Frauen (1:1) kommen am Freitag (15.00) mit einem Sieg gegen das punktgleiche Schottland (1:1) sicher weiter, eine Niederlage bedeutet das Aus. Vorn liegt in der Gruppe 2 Spanien (2:0). Die Europameisterschaften enden am Sonntag.