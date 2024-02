iQFoil-WM: Steinlein sichert olympischen Nationenstartplatz

Leicht ist der Weg zum individuellen Olympia-Ticket nicht: Die Kandidaten im iQFoil müssen in der Endabrechnung nach drei Ausscheidungsregatten – der beendeten WM, der iQGames in Puerto Sherry bei Cadiz (4. bis 9. März) und der Trofeo Princesa Sofia vor Mallorca (30. März bis 6. April) – im nationalen Vergleich vorne liegen, bei einer der drei Regatten mindestens einmal einen zwölften Rang belegen und in der Addition aller drei Ausscheidungsregatta-Ergebnisse in den Top-Ten-Nationen platziert sein.