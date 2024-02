Moch verpasst Podest knapp - Hennig Zehnte

Skilangläufer Friedrich Moch hat zum Auftakt des Weltcups im kanadischen Canmore nur knapp das Podest verpasst, mit Platz vier aber erneut für ein Topergebnis in seiner bislang besten Saison gesorgt. Im schweren Massenstartrennen über 15 km im freien Stil fehlten dem 23-Jährigen aus Isny im Allgäu letztlich nur 0,8 Sekunden zu Platz drei.

Technik fehlt! Weltverband muss umdisponieren

Ursprünglich war in Canmore für Freitag ein Einzelstartrennen über 10 km geplant gewesen. Weil jedoch Technik für die Zeitmessung verspätet nach Kanada geliefert worden war, hatte der Weltverband FIS auf einen Massenstart umgestellt. Auch das Gepäck der deutschen Mannschaft war verspätet eingetroffen.

Am Samstag folgen in Canmore Sprints, am Sonntag Klassik-Massenstarts über 20 km.