Skilanglauf: Gimmler sprintet auf Platz acht

Skilangläuferin Laura Gimmler hat auch zum Abschluss des Weltcups im kanadischen Canmore eine Top-10-Platzierung erreicht und ihre gute Form bestätigt. Die 30 Jahre alte Oberstdorferin erreichte in der Olympia-Loipe von 1988 das Halbfinale im Klassiksprint und damit Platz acht in der Endabrechnung. Im freien Stil war Gimmler am Samstag auf Rang sieben gesprintet.