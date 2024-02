Wasserspringen: Hentschel/Müller lösen Olympia-Ticket

Die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Jette Müller haben bei der Schwimm-WM in Katar das erhoffte Olympia-Ticket gelöst. Das Duo kam im Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett am Mittwoch mit 273,93 Punkten auf Rang sechs, der für einen Quotenplatz für die Sommerspiele in Paris ausreichte.