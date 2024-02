Wesemann und Lube verpassen Olympia-Ticket

Die Wasserspringer Moritz Wesemann und Alexander Lube haben bei der Schwimm-WM in Doha eine Medaille und den erhofften Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris verpasst. Das Duo kam im Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett am Sonntag mit 328,62 Punkten nur auf Rang 16 und vergab damit die letzte Chance in dieser Disziplin auf ein Olympia-Ticket.