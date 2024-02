Windsurfen: Comeback von Ex-Weltmeister Köster in Japan

Comeback für den fünfmaligen Windsurf-Weltmeister Philip Köster: Der 29-Jährige tritt vom 19. bis 25. Februar beim Saisonauftakt der Waverider im japanischen Omaezaki an und will bei der WM in diesem Jahr nach seinem ersten Titel seit 2019 greifen. Die vergangene Saison hatte Köster nach einer schweren Fußverletzung verpasst.