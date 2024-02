WM: Auch Wassen-Schwestern verpassen Olympia-Ticket

Auch die Wasserspringerinnen Elena und Christina Wassen haben bei der Weltmeisterschaft in Doha das erhoffte Olympia-Ticket knapp verpasst. Die beiden Schwestern kamen im Turm-Synchronwettbewerb am Dienstag mit 277,98 Punkten auf Rang sieben. Knapp zehn Punkte fehlten auf Platz sechs, der für den angestrebten Quotenplatz für die Sommerspiele in Paris ausgereicht hätte.