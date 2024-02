WM: Pfeif im Turm-Finale - Wassen scheidet aus

Wasserspringerin Pauline Pfeif ist bei der WM in Doha in das Einzel-Finale im Turmspringen eingezogen. Die Berlinerin kam im Halbfinale am Montag mit 278,20 Punkten auf Rang zehn. Christina Wassen verpasste als 14. mit 266,40 Punkten hingegen den Endkampf am Nachmittag (16.32 Uhr MEZ).