DTB-Pokal: Rio-Held Toba führt deutsches Aufgebot an

Der "Hero de Janeiro" Andreas Toba führt das deutsche Kunstturn-Team beim DTB-Pokal in Stuttgart an. Der 33 Jahre alte Allrounder vom TK Hannover ist einer von fünf männlichen Startern aus der Riege des Deutschen Turnerbundes beim internationalen Traditions-Event vom 15. bis 17. März.

Toba war bei den Spielen von Rio 2016 zum tragischen Helden avanciert, weil er das deutsche Team trotz eines Kreuzbandrisses durch eine starke Leistung am Pauschenpferd noch ins olympische Mannschaftsfinale geführt hatte. Im vergangenen Jahr zog er sich bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen im Vorfeld des Teamwettbewerbs erneut eine Kreuzbandverletzung zu - erst beim Weltcup in Baku/Aserbaidschan ab Donnerstag gibt Toba nach langer Pause sein Comeback.