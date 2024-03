Entwurf zum Sportfördergesetz: DOSB bekräftigt Kritik

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat seine Kritik am vorliegenden Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums (BMI) für ein Sportfördergesetz und der daraus resultierenden Gründung einer unabhängigen Sportagentur bekräftigt. Es gehe „nicht um Macht, sondern darum, wie man im Spitzensport eine deutliche Verbesserung erreichen kann“, betonte der Vorstandsvorsitzende Torsten Burmester am Donnerstag.

Die Kritik, die der DOSB geäußert habe, beziehe sich demnach "im Wesentlichen darauf, dass wir in einem umfangreichen Prozess ein Feinkonzept erarbeitet haben, wo wir uns gemeinsam ein Zielbild geschaffen haben. Und in diesem Gesetzesentwurf sehen wir die Übersetzung des Feinkonzeptes nicht erreicht", so Burmester.