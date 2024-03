Entwurf zum Sportfördergesetz: DOSB übt scharfe Kritik

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat den Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums (BMI) für ein Sportfördergesetz und die daraus resultierenden Gründung einer unabhängigen Sportagentur scharf kritisiert. Für den Dachverband enthält der Entwurf, der am Freitag in die Ressort-Abstimmung gegeben wurde, „deutliche Umsetzungsschwächen bei den Themen ‚Unabhängigkeit der Agentur‘, ‚Kooperation zwischen Politik und Sport auf Augenhöhe‘ sowie Bürokratieabbau“. Das teilte der DOSB in einer Stellungnahme mit.