Sportfördergesetz: DOSB-Präsidium fordert "Nachbesserungen"

Das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) verlangt von der Bundesregierung „erhebliche Nachbesserungen in Bezug auf den Referentenentwurf des Sportfördergesetzes“. Dies geht aus einer Stellungnahme des Dachverbandes vom Sonntag hervor. Bereits Anfang des Monats hatte der DOSB den Entwurf heftig kritisiert, am vergangenen Freitag schlossen sich die 68 Spitzenverbände sowie die 16 Landessportbünde an.