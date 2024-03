WADA: Afrikas einziges Dopingkontrolllabor suspendiert

In Afrika können weniger als fünf Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris vorläufig keine belastbaren Analysen von Dopingkontrollen mehr durchgeführt werden. Wegen Verstößen gegen internationale Standards suspendierte die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA nach eigenen Angaben die Akkreditierung des einzigen zugelassenen Dopinglabors auf dem Kontinent im südafrikanischen Bloemfontein rückwirkend zum 1. März bis auf Weiteres.

Mängel schon länger bekannt

Für Untersuchungen in Bloemfontein vorgesehene Dopingproben müssen laut WADA in anderen zugelassenen Laboren analysiert werden. Diese Maßnahme sei für den Erhalt des Vertrauens in die Anti-Doping-Maßnahmen unverzichtbar.