Dauser gewinnt ersten Wettkampf im Olympiajahr

Mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris im Sommer sei er "voll im Plan", sagte Dauser, in Topform befinde er sich aber noch nicht. "Gerade an den Quali-Tagen habe ich gemerkt, dass ich noch nicht wieder zu 100 Prozent im Wettkampf-Modus bin", so Dauser weiter: "Es wurde aber von Tag zu Tag besser, und heute zu gewinnen, mit einem Zehntel mehr in der D-Note als bei der WM, ist ein toller Einstand."