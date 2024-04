Doping-Affäre: WADA schaltet unabhängigen Staatsanwalt ein

Im Zuge der Doping-Affäre um 23 chinesische Schwimmer hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) einen unabhängigen Staatsanwalt eingeschaltet, um ihren Umgang mit den Vorfällen untersuchen zu lassen. Darüber hinaus kündigte die globale Aufsichtsbehörde am Donnerstag an, ein „Compliance-Team“ nach China zu entsenden, um „den aktuellen Stand des Anti-Doping-Programms des Landes“ zu bewerten.

"Die Integrität und der Ruf der WADA werden angegriffen. In den vergangenen Tagen wurde der WADA zu Unrecht vorgeworfen, sie sei parteiisch zugunsten Chinas, weil sie den Fall CHINADA nicht vor dem Schiedsgericht des Sports anhängig gemacht hat. Wir weisen die falschen Anschuldigungen weiterhin zurück und freuen uns, dass wir diese Fragen in die Hände eines erfahrenen, angesehenen und unabhängigen Staatsanwalts legen können", sagte WADA-Präsident Witold Banka in einer Erklärung. Der ehemalige Schweizer Staatsanwalt Eric Cottier soll die Vorfälle untersuchen.