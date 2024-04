Laureus Award für Djokovic und Bonmati

Tennis-Superstar Novak Djokovic und Spaniens Weltfußballerin Aitana Bonmati sind als herausragende Sportpersönlichkeiten des Jahres 2023 mit dem Laureus Award ausgezeichnet worden. Beiden wurde der „Sport-Oscar“ am Montagabend während einer Gala im Palacio de Cibeles von Madrid verliehen. Djokovic erhielt die Statuette bereits zum fünften Mal.

Zu den Preisträgern gehörten außerdem die spanischen Weltmeisterinnen als erste weibliche Mannschaft des Jahres sowie Jude Bellingham von Real Madrid, der am Sonntagabend mit seinem späten Tor erst den Clasico gegen den FC Barcelona (3:2) entschieden hatte. Der frühere Dortmunder wurde als Aufsteiger des Jahres geehrt, Turn-Olympiasiegerin Simone Biles (USA) für das Comeback des Jahres.

"Ich fühle mich unglaublich geehrt, meinen fünften Laureus World Sportsman of the Year Award gewonnen zu haben", sagte Djokovic. "Ich denke zurück an 2012, als ich ihn als 24-Jähriger zum ersten Mal gewann. Ich bin sehr stolz darauf, zwölf Jahre später hier zu stehen und auf ein Jahr zurückzublicken, das mir und meinen Fans viel Aufregung und Erfolg gebracht hat." Er sei "wirklich gesegnet".