Vor Olympia: Varfolomeev fiebert EM entgegen

Letzter Härtetest vor Olympia: Die sechsmalige Weltmeisterin Darja Varfolomeev kann den Start der EM in Budapest kaum erwarten. „Wir haben die Vorbereitung gut hinter uns gebracht“, sagte der Star des deutschen Teams in der Rhythmischen Sportgymnastik: „Ich bin froh, wenn es los geht und wir endlich zeigen können, was wir können.“

Varfolomeev führt das Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) bei den am Donnerstag beginnenden Titelkämpfen in Ungarn an, drei Einzel-Gymnastinnen gehen an den Start - hinzu kommt der Teamwettbewerb.

Varfolomeev vom TSV Schmiden wird die Handgeräte Ball, Keulen und Band bestreiten, Margarita Kolosov ebenfalls mit drei Handgeräten (Reifen, Ball und Keulen) an den Start gehen. Anastasia Simakova komplettiert das Team (Reifen und Band). Für die 18 Jahre alte Schülerin (TSV Schmiden) wird die EM die erste internationale Meisterschaft für das Turn-Team Deutschland sein.