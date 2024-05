Wasserspringen: Jette Müller kann für Paris planen

Die 20-Jährige aus Rostock übertraf in Vorkampf, Halbfinale und Finale jeweils deutlich die Olympianorm und setzte sich mit 330,35 Punkten vor Saskia Oettinghaus (Dresden/326,15) und der WM-Sechsten Lena Hentschel (Berlin/306,70) durch. Auch diese beiden hatten in allen drei Runden jeweils den geforderten Punktwert erfüllt, am Ende lag Oettinghaus auch in der Addition aller Punkte vor ihrer Berliner Konkurrentin und wird damit nach DSV-Angaben "wohl für den zweiten deutschen Startplatz in dieser Disziplin vorgeschlagen werden".