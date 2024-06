Achter erneut geschlagen - Platz zwei beim Olympia-Test

Der Deutschland-Achter hat im letzten Härtetest vor den Olympischen Spielen einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Rund fünf Wochen vor dem Start in Paris landete das deutsche Ruder-Flaggschiff beim Weltcup in Posen/Polen in Abwesenheit zahlreicher Top-Nationen mit über einer Bootslänge Rückstand auf Australien auf dem zweiten Platz. Schon im Bahnverteilungsrennen am Freitag hatte sich der Achter klar geschlagen geben müssen.