Van Almsick: "Sport kann Deutschland verändern"

Gemeinsam mit Karin Orgeldinger, Vorstand Athletenförderung der Sporthilfe, stellte die 46-Jährige in der 55. Sitzung des Sportausschusses die Eckpunkte der zukünftigen Sporthilfe-Förderung vor. "Die Sporthilfe leistet Enormes. Ohne die Förderung der Sporthilfe hätte ich niemals Medaillen bei Wettkämpfen, die die ganze Welt verfolgt, für Deutschland gewonnen. Und so geht es Tausenden von Sportlerinnen und Sportlern in unserem Land", sagte van Almsick.